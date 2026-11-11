„Nu ești șef pe plantație!”. Mesajul Elenei Lasconi pentru Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 nov. 2026, 16:47

Elena Lasconi a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că jurnalistul de investigație Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la conferințele de presă organizate la Palatul Cotroceni pe durata mandatului său.

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