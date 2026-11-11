Slujbă specială de Sfântul Mina, la Ploiești. 14 preoți vor oficia Taina Sfântului Maslu la Biserica Eroilor

Slujbă specială de Sfântul Mina la Biserica Eroilor din Ploiești. 14 preoți vor oficia Taina Sfântului Maslu. Vezi programul evenimentului.
Credincioșii din Ploiești sunt invitați miercuri, 11 noiembrie, la o seară specială de rugăciune organizată cu prilejul sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Mina. Evenimentul religios va avea loc la Biserica „Înălțarea Domnului – Eroilor”, unde va fi oficiată Taina Sfântului Maslu, în prezența a 14 preoți.
Programul liturgic este dedicat rugăciunii pentru sănătate și vindecare, iar organizatorii îi așteaptă pe credincioși să participe la acest moment de comuniune și spiritualitate.
Programul slujbelor de Sfântul Mina, la Biserica Eroilor din Ploiești
Evenimentul religios se desfășoară miercuri, 11 noiembrie 2026, la Biserica „Înălțarea Domnului – Eroilor” din Ploiești, care îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mare Mucenic Mina.
Potrivit programului anunțat de reprezentanții bisericii, credincioșii sunt așteptați după următorul orar:
Ora 16:30: vor fi oficiate dezlegări și molitfe;
Ora 17:00: începe Taina Sfântului Maslu, cu participarea a 14 preoți.
Slujba este dedicată rugăciunilor pentru vindecare, sănătate și ajutor divin.
Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiți și nedreptățiți
Sfântul Mare Mucenic Mina este prăznuit în fiecare an pe 11 noiembrie și este cunoscut în tradiția ortodoxă drept ocrotitorul celor care au suferit pierderi, nedreptăți sau furturi.
Potrivit tradiției bisericești, Sfântul Mina a trăit la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea. Originar din Egipt, acesta a fost soldat în armata romană, provenind dintr-o familie creștină.
În perioada persecuțiilor împotriva creștinilor, a renunțat la viața militară și s-a retras în pustiu, unde s-a dedicat postului și rugăciunii.
Ulterior, a revenit în cetatea Cotuan, din Frigia, unde și-a mărturisit public credința creștină. Pentru că a refuzat să renunțe la convingerile sale religioase, a fost arestat, torturat și condamnat la moarte prin decapitare. Tradiția datează martiriul său în jurul anului 309.
De ce este considerat Sfântul Mina ocrotitorul celor care au fost păgubiți
Cinstirea Sfântului Mina este legată și de numeroase relatări despre minunile atribuite intervenției sale.
Una dintre cele mai cunoscute povestiri din tradiția bisericească vorbește despre un călător care ar fi fost ucis de gazda sa, aceasta dorind să-i fure banii. Potrivit relatării, Sfântul Mina ar fi intervenit pentru descoperirea făptașului și pentru restabilirea dreptății.
Din acest motiv, credincioșii i se roagă pentru ajutor în situații de nedreptate, pentru recuperarea bunurilor pierdute și pentru sprijin în momente dificile.
Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Mina rămâne un moment important pentru comunitatea ortodoxă, fiind marcată anual prin rugăciune și participarea credincioșilor la slujbele organizate în biserici.