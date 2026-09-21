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Politica· 2 min citire
Premierul desemnat Siegfried Mureşan începe demersurile pentru formarea unui nou cabinet
Premierul desemnat Siegfried Mureşan
Publicat21 sept. 2026, 07:45
Sursărealitatea.net
Conducerea PSD urmează să analizeze astăzi situația politică.
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