Președintele Franței va veni în România, la începutul lunii mai

Sursă: realitatea.net

Emmanuel Macron se va întâlni cu președintele Nicușor Dan - SURSE

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va veni în România la începutul lunii mai, la invitația președintelui Nicușor Dan, potrivit unor surse oficiale.

efectua o vizită în România în 2026, însă nu a precizat o dată exactă.

”L-am invitat pe președintele Macron și a confirmat o vizită în România în cursul anului 2026”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință de presă la Ambasada României de la Paris, după întrevederea avută la Palatul Elysee cu președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron.

Vizita președintelui Franței nu este una întâmplătoare. Vă reamintim faptul că pe 13 mai, va avea loc, la București, Summitul București 9 (B9), care va reuni lideri din regiune.

Această reuniune este considerată deosebit de importantă pentru securitatea flancului estic al NATO, având în vedere contextul regional tensionat.

Formatul B9 a fost lansat la București, în anul 2015, la inițiativa comună a României și Poloniei, ca răspuns la agresiunile Rusiei din 2014 asupra Ucrainei, în urma cărora a fost anexată Peninsula Crimeea.