Siegfried Mureșan, reacție după decizia PSD de a nu-i vota Guvernul: „Nu-și doresc soluționarea crizei politice”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 sept. 2026, 16:27

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a reacționat luni după ce conducerea PSD a decis să nu susțină în Parlament viitorul său Guvern.

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