Politica· 1 min citire

Sorin Grindeanu provoacă PNL: „Semnez pe loc orice condiție economică, doar să vină Bolojan și să voteze un guvern minoritar PSD”

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Scris de Daniel Onescu Publicat: 1 iul. 2026, 12:25

Sorin Grindeanu a lansat o provocare directă și fără precedent la adresa premierului demis Ilie Bolojan, în încercarea de a debloca criza politică și de a instala un guvern minoritar condus de PSD. Într-o declarație de presă extrem de tensionată, Grindeanu s-a arătat dispus să accepte imediat toate condițiile economice și de reducere a deficitului impuse de liberali, cu condiția ca PNL să asigure voturile în Parlament.

„Acum, pe loc, să vină Bolojan să semneze! Orice măsură vă cere Partidul Național Liberal, inclusiv în ceea ce privește măsurile economice și reducerea deficitului bugetar, eu o semnez pe loc. Să vină Bolojan în zbor să semneze și el și să voteze guvernul minoritar PSD”, a declarat Grindeanu, respingând totodată acuzațiile liberalilor conform cărora PSD ar fi provocat actualul blocaj.

Liderul PSD a lansat un atac dur la adresa premierului demis, numindu-l principalul vinovat pentru instabilitatea țării. „Tot aud cum repetă domnul Bolojan că PSD a declanșat criza. Nu. România era deja în criză economică și socială din cauza măsurilor domnului Bolojan. Problema nu a fost coaliția, ci modul în care el conducea Guvernul. În acest conflict, agresorul a fost Ilie Bolojan, iar victima este România”, a tranșat Sorin Grindeanu, exprimându-și un profund scepticism legat de seriozitatea promisiunilor venite dinspre PNL.

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