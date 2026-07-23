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Sanatate· 2 min citire
ANSVSA avertizează după inundații: bolile grave se pot transmite de la animale la oameni. Ce alimente și surse de apă trebuie evitate
Inundații România
Publicat23 iul. 2026, 11:53
SursăRealitatea.net
Inundațiile și ploile puternice pot duce la răspândirea unor boli care se transmit de la animale la oameni, avertizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Proprietarii trebuie să fie atenți la apa și hrana oferite animalelor, dar și la semnele de îmbolnăvire.
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