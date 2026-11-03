Ajutor de încălzire în Păulești. Cine beneficiază de bani de la stat și ce acte trebuie depuse
Ajutor de încălzire
Află cine poate primi ajutor pentru încălzire în Păulești în sezonul rece 2026-2027, care sunt plafoanele de venit, ce acte sunt necesare și unde se depun cererile.
Locuitorii comunei Păulești cu venituri reduse pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027, dar și de suplimentul pentru energie. Sprijinul financiar este destinat familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc condițiile de venit prevăzute de lege.
Primăria Păulești primește solicitările pentru acordarea ajutorului de încălzire, aferent perioadei noiembrie 2026 – martie 2027. Persoanele eligibile trebuie să depună un dosar la Compartimentul de Asistență Socială.
Cine poate beneficia de ajutorul pentru încălzire în Păulești
Pot solicita acest sprijin financiar familiile al căror venit net lunar nu depășește 1.386 de lei pentru fiecare membru de familie.
În cazul persoanelor singure, plafonul maxim de venit este de 2.053 de lei pe lună.
Valoarea ajutorului acordat de stat este calculată în funcție de veniturile solicitantului și de tipul de energie utilizat pentru încălzirea locuinței.
Unde se depun cererile pentru ajutorul de încălzire
Dosarele trebuie depuse la Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Păulești.
Solicitanții trebuie să țină cont de termenul de depunere: documentele înregistrate până pe data de 20 a lunii permit acordarea ajutorului începând cu luna respectivă. Dacă dosarul este depus după această dată, sprijinul financiar va fi acordat din luna următoare.
Dosarul pentru obținerea ajutorului de încălzire trebuie să cuprindă:
Cerere și declarație pe propria răspundere;
Copii ale actelor de identitate pentru solicitant și membrii familiei;
Documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței, precum contractul de închiriere;
Acte justificative privind veniturile realizate de membrii familiei;
O factură recentă pentru gaze naturale sau energie electrică;
Copia talonului autoturismului, dacă este cazul.
Autoritățile verifică și bunurile aflate în proprietatea solicitanților. Deținerea anumitor imobile, terenuri, autovehicule sau depozite bancare poate reprezenta un motiv de respingere a cererii, potrivit criteriilor legale de eligibilitate.
Câți bani primesc beneficiarii pentru încălzirea locuinței
Ajutorul de încălzire nu are aceeași valoare pentru toți solicitanții. Procentul compensat de stat din valoarea eligibilă a facturii este stabilit în funcție de venitul net lunar pe membru de familie.
Conform grilei de acordare, compensarea este următoarea:
100% pentru venituri de până la 200 de lei;
90% pentru venituri între 200,01 și 320 de lei;
80% pentru venituri între 320,01 și 440 de lei;
70% pentru venituri între 440,01 și 560 de lei;
60% pentru venituri între 560,01 și 680 de lei;
50% pentru venituri între 680,01 și 920 de lei;
40% pentru venituri între 920,01 și 1.040 de lei;
30% pentru venituri între 1.040,01 și 1.160 de lei;
20% pentru venituri între 1.160,01 și 1.280 de lei;
10% pentru venituri între 1.280,01 și 1.386 de lei.
Prin urmare, persoanele cu cele mai mici venituri pot beneficia de o compensare mai mare a cheltuielilor pentru încălzirea locuinței.
Supliment pentru energie: ce sume pot primi locuitorii din Păulești
Pe lângă ajutorul pentru încălzire, persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot solicita și suplimentul pentru energie.
Acesta se acordă lunar, pe tot parcursul anului, iar valoarea depinde de sursa de energie utilizată în gospodărie:
30 de lei pe lună pentru energie electrică;
10 lei pe lună pentru gaze naturale sau energie termică;
20 de lei pe lună pentru combustibili solizi sau petrolieri, precum lemnele și cărbunii.
Pentru gospodăriile care utilizează exclusiv energie electrică, suplimentul acordat este de 70 de lei lunar.
Locuitorii comunei Păulești care doresc să obțină informații suplimentare despre ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie se pot adresa Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Păulești.
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