Accident pe DN1 în Prahova: un bărbat de 74 de ani a fost găsit în stop cardiorespirator

Patru persoane au fost vătămate în urma a două evenimente rutiere separate, produse duminică, 1 noiembrie 2026, pe DN1, în județul Prahova. Un bărbat de 74 de ani a fost găsit în stop cardiorespirator.
Primul incident s-a petrecut pe sensul de mers Ploiești – Brașov, la kilometrul 80+300, în afara localității Băicoi. Conform primelor informații transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova, un bărbat de 74 de ani a pierdut controlul autoturismului și a lovit parapetul de beton care separă sensurile de mers.
Echipajele ajunse la fața locului l-au găsit pe șofer în stop cardiorespirator. După aplicarea manevrelor de resuscitare, bărbatul a fost transportat la spital, în stare gravă, motiv pentru care nu a putut fi testat cu aparatul etilotest.
Cel de-al doilea eveniment rutier a avut loc în jurul orei 08:45, la kilometrul 114+750, în afara orașului Comarnic, în zona Posada. Un bărbat de 46 de ani, care conducea dinspre Ploiești către Brașov, ar fi pierdut controlul volanului și ar fi pătruns pe sensul opus de mers.
În urma impactului, trei persoane au fost vătămate: șoferul de 46 de ani și două pasagere. Ambii conducători auto implicați în acest al doilea incident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Polițiștii au deschis dosare penale pentru vătămare corporală din culpă în ambele cazuri, potrivit Observatorul Prahovean. Cercetările preliminare indică faptul că șoferii și-au pierdut controlul volanului înainte de producerea evenimentelor.