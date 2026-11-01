Accident pe DN1 în Prahova: un bărbat de 74 de ani a fost găsit în stop cardiorespirator

Publicat 1 nov. 2026, 14:26 Actualizat 1 nov. 2026, 14:29 Sursă kanald

Patru persoane au fost vătămate în urma a două evenimente rutiere separate, produse duminică, 1 noiembrie 2026, pe DN1, în județul Prahova. Un bărbat de 74 de ani a fost găsit în stop cardiorespirator.

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