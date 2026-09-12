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Alertă în Bulgaria: Explozie urmată de un incendiu devastator la un depozit de armament
FOTO: Pixabay.com
Autoritățile investighează cauzele incidentului, existând suspiciuni de sabotaj în contextul tensiunilor regionale.
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