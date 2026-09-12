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Incendiu puternic în zona montană din Prahova: au ars 6.000 mp de vegetație. Pompierii au intervenit toată noaptea
Intervenție pompieri /Arhivă foto
Publicat12 sept. 2026, 09:44
Actualizat12 sept. 2026, 09:47
SursăRealitatea.Net
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în zona montană Bobu Mare-Grohotiș, din județul Prahova, iar flăcările s-au extins pe aproximativ 6.000 de metri pătrați. Pompierii au intervenit pe parcursul nopții, în condiții dificile, din cauza terenului greu accesibil și a vântului puternic.
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