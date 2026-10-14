Denis, băiatul de 13 ani care are nevoie de o nouă operație. Scolioza severă îi pune viața în pericol

Denis Grigore, un băiat de 13 ani care a trecut prin patru operații, are nevoie de 43.000 de euro pentru tratamentul scoliozei severe. Află cum îl poți ajuta.
Denis Grigore are 13 ani și a trecut deja prin patru intervenții chirurgicale. Născut cu sindromul Prader-Willi, o afecțiune genetică rară, băiatul se confruntă acum cu o nouă provocare medicală: scolioza severă, care îi afectează coloana vertebrală. Pentru operație, investigații și recuperare sunt necesari 43.000 de euro, iar familia are nevoie de sprijin pentru a acoperi costurile tratamentului.
Până acum, Denis a trecut prin numeroase terapii, controale și proceduri medicale. Pentru el și familia sa, fiecare etapă a însemnat eforturi și sacrificii, însă lupta pentru sănătate continuă.
Scolioza severă îi afectează coloana vertebrală
Potrivit informațiilor prezentate în campania de strângere de fonduri, coloana vertebrală a lui Denis prezintă două curburi importante, de 66 și 37 de grade. Deformarea severă necesită evaluare și tratament de specialitate, iar medicii au recomandat o intervenție chirurgicală.
Scolioza poate evolua în perioada de creștere, iar formele severe pot afecta postura, mobilitatea și, în anumite cazuri, funcția respiratorie. Pentru Denis, accesul la tratamentul recomandat este esențial pentru gestionarea afecțiunii și reducerea riscului de complicații.
Denis a trecut deja prin patru operații
Sindromul Prader-Willi i-a influențat dezvoltarea încă de la naștere. Copilăria sa a fost marcată de terapii, investigații medicale și vizite repetate la spital.
În ciuda dificultăților, Denis este un copil cu numeroase pasiuni. Îi plac muzica, înotul, dansul, teatrul și magia. Este, de asemenea, un susținător al echipei de fotbal Petrolul Ploiești.
Familia își dorește ca băiatul să poată beneficia de tratamentul necesar și să aibă șansa unei copilării cât mai apropiate de cea a altor copii de vârsta lui.
De ce are nevoie Denis de 43.000 de euro
Costurile estimate pentru operație, investigații și recuperare se ridică la 43.000 de euro, o sumă dificil de acoperit de către familie.
Campania de strângere de fonduri este derulată prin Asociația „Salvează o inimă”. Conform datelor publicate la începutul lunii octombrie 2026, din suma necesară fuseseră strânși 25.173 de euro, iar diferența rămasă era de 17.827 de euro.
Sumele colectate pot evolua pe parcursul campaniei, astfel că persoanele care doresc să contribuie pot verifica situația actualizată pe pagina oficială dedicată lui Denis.
Cum poate fi ajutat Denis Grigore
Cei care doresc să sprijine familia pot face o donație prin intermediul campaniei organizate de Asociația „Salvează o inimă”.
Pagina oficială a campaniei: https://salveazaoinima.ro/denis-grigore/
Orice contribuție poate ajuta la acoperirea costurilor medicale, iar distribuirea poveștii lui Denis poate face apelul cunoscut unui număr mai mare de persoane.
Pentru familia sa, sprijinul comunității înseamnă o șansă în plus de a strânge suma necesară tratamentului și de a continua lupta pentru sănătatea băiatului.