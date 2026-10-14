Denis, băiatul de 13 ani care are nevoie de o nouă operație. Scolioza severă îi pune viața în pericol

Publicat 14 oct. 2026, 09:34 Actualizat 14 oct. 2026, 09:35 Sursă realitatea.net

Denis Grigore, un băiat de 13 ani care a trecut prin patru operații, are nevoie de 43.000 de euro pentru tratamentul scoliozei severe. Află cum îl poți ajuta.

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