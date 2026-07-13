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Ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”, de la ora 20:55! Viorel Pașca, dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea PLUS

Realitatea de Prahova
Scris deRealitatea de Prahova
Publicat13 iul. 2026, 16:04
Actualizat13 iul. 2026, 16:08

De la ora 20:55, Anca Alexandrescu trage cortina, într-o ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”! Viorel Pașca și avocatul Răzvan Doseanu rup tăcerea în direct la Realitatea PLUS.

Aflați totul despre mărturiile uluitoare din sala de judecată și cum Curtea de Apel București a decis să-l lase în libertate. Mai mult, vă arătăm în premieră imagini și mărturii zguduitoare: ce s-a întâmplat, de fapt, cu oamenii luați de autorități din casele lui Viorel Pașca? Cine răspunde pentru destinul lor? Nu ratați o emisiune care va schimba complet datele problemei. Diseară, de la 20:55, cu Anca Alexandrescu, doar pe Realitatea PLUS! Puneți adevărul pe primul loc!

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