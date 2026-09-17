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Femeie din Etiopia, prinsă la granița din Calafat ascunsă sub o pătură

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 17 sept. 2026, 09:13

O tentativă de trecere frauduloasă a frontierei a fost dejucată de polițiștii români după controlul amănunțit al unui autoturism.

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat au dejucat o nouă tentativă de intrare ilegală în țară. În timpul unui control de rutină efectuat asupra unui autoturism care se prezenta pe sensul de intrare în România, forțele de ordine au descoperit o situație neobișnuită. Deși la prima vedere părea o călătorie obișnuită, vigilența autorităților a scos la iveală un pasager clandestin.

Tentativă eșuată de trecere frauduloasă

Sub o pătură așezată aparent neglijent pe bancheta din spate a autovehiculului, polițiștii au găsit ascunsă o femeie. În urma primelor verificări, s-a stabilit că persoana în cauză este o cetățeană originară din Etiopia. Aceasta nu deținea documente legale pentru a tranzita sau a intra pe teritoriul României, recurgând astfel la metoda ascunderii pentru a eluda controlul specific.

Conform procedurilor standard în astfel de cazuri, femeia a fost preluată pentru cercetări. Atât pasagera clandestină, cât și șoferul autoturismului riscă acum sancțiuni, fiind vizate infracțiuni de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat și, respectiv, trafic de migranți.

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