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Inconștiență la volan pe Autostrada A1. A mers pe contrasens, a provocat un accident în lanț și a fugit
FOTO: Captură video
Un șofer a fost surprins de camerele de bord conducând pe contrasens, generând un carambol pe autostradă înainte de a-și continua deplasarea.
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