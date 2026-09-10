O fabrică din Ploiești devine muzeu temporar: peste 100 de artiști o transformă prin artă

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 sept. 2026, 08:01

Mai mult de 100 de artişti din România şi din întreaga lume îşi prezintă arta la Ploieşti în pregătirea celei de-a cincea ediţii a Anualei de Artă Urbană, Artown NOW. Fabrica UZUC, singurul sit industrial din România remodelat prin artă la această scară, devine (CONtra)TEMPORARY Museum, un muzeu în care expoziţia principală este chiar procesul creativ: munca cu vopseaua, încercările, erorile, deciziile, conversaţiile şi timpul în care o idee prinde formă.

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