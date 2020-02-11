Încă patru persoane venite din China plasate în carantină la domiciliu
Patru persoane venite din China au fost plasate în carantină la domiciliu, a anunţat, luni, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Galaţi.
Potrivit sursei citate, este vorba despre patru cetăţeni români, care însă nu prezintă semne clinice ale infecţiei cu coronavirus, relatează AGERPRES.
În afară celor patru, în judeţul Galaţi mai sunt încă 13 persoane sub supraveghere la domiciliu, dintre care cinci de naţionalitatea chineză, venite din China începând cu data de 29 ianuarie.
"Nicio persoană dintre cele monitorizate nu prezintă deocamdată semne de boală. Totuşi, aşa cum prevăd procedurile, ele sunt ţinute la domiciliu", a precizat DSP Galaţi.
