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Scandal în Hunedoara! Bărbat anchetat după ce și-ar fi amenințat foștii colegi cu un pistol, filmat și postat online

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 iun. 2026, 17:40

Un bărbat de 39 de ani din orașul Vulcan, județul Hunedoara, este cercetat de polițiști după ce ar fi publicat pe internet o filmare în care își amenința doi foști colegi de serviciu cu un pistol. Ancheta a fost declanșată din oficiu, iar la intervenția forțelor de ordine, acesta a încercat să fugă sărind pe geam de la etajul al doilea.

Incidentul a avut loc în orașul Vulcan, unde un bărbat în vârstă de 39 de ani a ajuns în atenția poliției după ce ar fi postat pe internet o înregistrare video în care își amenința doi foști colegi de muncă folosind un pistol.

Potrivit informațiilor din anchetă, între acesta și victime ar fi existat în trecut conflicte și glume făcute pe un grup de WhatsApp, ceea ce ar fi amplificat tensiunile dintre părți.

După apariția filmării în spațiul online, polițiștii s-au autosesizat și au mers la domiciliul bărbatului. În momentul intervenției, acesta ar fi încercat să scape sărind pe geam de la etajul al doilea, însă nu a suferit răni.

La fața locului, oamenii legii au descoperit arma folosită în filmare, care, potrivit primelor verificări, ar fi un pistol de jucărie.

Ulterior, suspectul și-ar fi cerut scuze polițiștilor pentru intervenția declanșată, recunoscând că situația a escaladat inutil.

Chiar și în aceste condiții, bărbatul este cercetat penal în libertate pentru amenințare, iar anchetatorii urmează să stabilească, în urma expertizelor, dacă se impune și încadrarea pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

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