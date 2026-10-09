Tânăr reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins conducând fără permis în Ploiești

Publicat 9 oct. 2026, 08:17 Sursă Actualitatea Prahoveană

Polițiștii rutieri din Ploiești au reținut un tânăr de 24 de ani, din Prahova, pentru că a fost surprins conducând un autoturism fără permis de conducere, pe strada Mărășești.

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