Tânăr reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins conducând fără permis în Ploiești

Polițiștii rutieri din Ploiești au reținut un tânăr de 24 de ani, din Prahova, pentru că a fost surprins conducând un autoturism fără permis de conducere, pe strada Mărășești.
Agentii au oprit un autoturism care se deplasa din direcția Drumului Național 1 spre centrul municipiului Ploiești.
La volan s-a aflat un bărbat de 24 de ani, originar din județul Prahova, care nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În consecință, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.
Cercetările au scos la iveală faptul că acesta nu este prima abatere. Potrivit surselor citate de Actualitatea Prahoveană, în cursul lunii februarie 2026, tânărul ar fi comis alte infracțiuni la regimul rutier, inclusiv pe raza județului Mureș.
În următoarele ore, bărbatul va fi prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei măsuri preventive suplimentare.