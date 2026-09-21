Un bărbat a aprins artificii în mijlocul DN1, la Predeal, și a blocat traficul. Ce le-a spus polițiștilor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 sept. 2026, 18:31

Un bărbat de 52 de ani a ajuns să fie cercetat penal după ce a amplasat o baterie de artificii pe axul DN1, în Predeal, și i-a dat foc pentru a marca o zi aniversară.

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