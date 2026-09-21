Un bărbat a aprins artificii în mijlocul DN1, la Predeal, și a blocat traficul. Ce le-a spus polițiștilor

Un bărbat de 52 de ani a ajuns să fie cercetat penal după ce a amplasat o baterie de artificii pe axul DN1, în Predeal, și i-a dat foc pentru a marca o zi aniversară.
Incidentul a avut loc în noaptea de 20 septembrie, în jurul orei 00:20, iar traficul rutier a fost afectat. Trei mașini au fost nevoite să oprească pentru a evita pericolul.
A pus artificiile direct pe carosabil
Polițiștii din Predeal supravegheau traficul când au fost sesizați de un participant la trafic despre faptul că o persoană aprinsese artificii pe partea carosabilă a DN1, în zona unui hotel.
Ajunși la fața locului, agenții au găsit bateria de artificii folosită. Din verificări a rezultat că un bărbat de 52 de ani ar fi așezat-o pe axul drumului și ar fi aprins fitilul pentru a-și marca aniversarea.
Momentul a fost surprins și de un martor. Din cauza artificiilor, trei autoturisme au fost nevoite să își oprească deplasarea pentru a evita zona în care se desfășura focul de artificii.
Dosar penal pentru două fapte
Polițiștii au stabilit că bărbatul a folosit un articol pirotehnic din categoria F2 fără respectarea prevederilor legale privind regimul materiilor explozive.
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice, precum și pentru fapte prevăzute de legislația referitoare la regimul materiilor explozive. Ancheta este coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.
Poliția avertizează asupra folosirii artificiilor
Polițiștii atrag atenția că articolele pirotehnice trebuie utilizate numai cu respectarea legislației. Amplasarea unor obiecte pe carosabil, atunci când afectează circulația și pune în pericol participanții la trafic, poate constitui infracțiune.