Social· 1 min citire

Doi tineri din Prahova ar fi murit din cauza unei provocări pe TikTok

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 21 sept. 2026, 10:38

Fenomenul periculoaselor provocări online face noi victime în rândul adolescenților, atrăgând avertismente serioase din partea autorităților.

O nouă tragedie rutieră, produsă recent în județul Prahova, a readus în atenția publică pericolul provocărilor virale de pe TikTok. Doi tineri, de 18 și 19 ani, și-au pierdut viața după ce autoturismul lor s-a izbit violent de un copac.

Conform primelor cercetări, anchetatorii cred că aceștia participau la o provocare ce presupune conducerea mașinii pe timp de noapte, cu farurile stinse. Acest incident dramatic face parte dintr-un șir sumbru de evenimente provocate de influența rețelelor de socializare.

Bilanț îngrijorător al trendurilor periculoase

Pe parcursul anului 2024, România a asistat la un val de răniri grave în rândul copiilor, declanșat de fenomenul „Superman Challenge”. Doar la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, peste 20 de minori s-au prezentat într-o singură zi cu fracturi și traumatisme severe, unii necesitând operații urgente. Situații asemănătoare au avut loc și în Târgu Mureș.

Un tânăr de 20 de ani a murit în 2025, intoxicat cu substanțe interzise, în timp ce era urmărit și încurajat live pe TikTok. Medicii și autoritățile lansează apeluri disperate privind necesitatea supravegherii stricte a minorilor pentru a opri aceste tragedii inutile.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident rutier prahova

Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe