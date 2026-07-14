CM 2026: Franța și Spania, duel de gală pentru un loc în finală

Franța și Spania se întâlnesc marți, de la ora 22:00, la Dallas, în prima semifinală a Cupei Mondiale de fotbal.
Partida, programată chiar de Ziua Națională a Franței, va fi arbitrată de Ivan Barton din El Salvador.
Vicecampioana mondială en titre încearcă să ajungă pentru a treia ediție consecutivă în finala competiției, în timp ce campioana europeană caută a doua calificare din istorie în ultimul act al unui turneu mondial.
Franța, fără gol primit în faza eliminatorie
Echipa pregătită de Didier Deschamps a câștigat toate cele trei partide din grupă, împotriva Senegalului, Irakului și Norvegiei. Francezii au trecut apoi de Suedia în șaisprezecimile de finală, de Paraguay în optimi și de Maroc în sferturi.
Franța a primit doar două goluri în întregul turneu și niciunul în fazele eliminatorii. Dayot Upamecano și William Saliba au format un cuplu solid în centrul apărării, iar Manu Koné și Adrien Rabiot au asigurat echilibrul de la mijlocul terenului.
Principala amenințare ofensivă rămâne Kylian Mbappé. Atacantul în vârstă de 27 de ani a înscris opt goluri la actuala ediție și a ajuns la un bilanț de 20 de reușite în 20 de meciuri disputate la Cupa Mondială.
Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué și Bradley Barcola completează un atac francez cu numeroase soluții.
Aflată la a opta prezență în semifinale, Franța poate deveni a doua reprezentativă europeană, după Germania de Vest, care dispută trei finale mondiale consecutive.
Spania, salvată de golurile decisive ale lui Merino
Spania a început competiția cu o remiză surprinzătoare, 0-0 cu Capul Verde, dar și-a regăsit rapid ritmul. Victoriile cu Arabia Saudită și Uruguay i-au asigurat primul loc în grupă, după care echipa lui Luis de la Fuente a eliminat Austria.
În optimi și în sferturi, Mikel Merino a avut un rol decisiv. Intrat de fiecare dată de pe banca de rezerve, mijlocașul a marcat golurile calificării împotriva Portugaliei și Belgiei. În sferturi, Spania s-a impus cu 2-1, prin reușita din minutul 88.
La Roja se bazează pe controlul exercitat de Rodri, Pedri și Dani Olmo la mijlocul terenului. Defensiva condusă de Aymeric Laporte și Pau Cubarsí a primit un singur gol până acum, iar Lamine Yamal, Nico Williams și Mikel Oyarzabal oferă viteză și creativitate în atac.
Spania se află pentru a treia oară în semifinalele Cupei Mondiale, după edițiile din 1950 și 2010. La turneul din Africa de Sud, ibericii au cucerit singurul titlu mondial din istoria lor.
Spania a câștigat ultimele două dueluri directe
Echipa lui Luis de la Fuente a învins Franța în ultimele două confruntări, ambele disputate în semifinale: 2-1 la EURO 2024 și 5-4 în Liga Națiunilor 2024/2025.
În schimb, singura întâlnire dintre cele două formații la Cupa Mondială a fost câștigată de francezi. În optimile ediției din 2006, Spania a deschis scorul prin David Villa, dar Franck Ribéry, Patrick Vieira și Zinedine Zidane au întors rezultatul, iar Franța s-a impus cu 3-1.
Semifinala de la Dallas pune față în față experiența și forța ofensivă a Franței cu posesia și tehnica Spaniei. Câștigătoarea va întâlni în finală învingătoarea partidei dintre Argentina și Anglia, programată miercuri.