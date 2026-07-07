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Alertă în România! Două avioane de luptă au decolat de urgență, iar populația din Tulcea a primit mesaj RO-Alert

RO-Alert

RO-Alert

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 iul. 2026, 16:23

Momente de tensiune marți dimineață în apropierea graniței României. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene au fost ridicate de la sol după detectarea unor ținte aeriene în apropierea spațiului aerian românesc, în zona Insulei Șerpilor.

În același timp, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populația din nordul județului Tulcea.

Avioanele au decolat după detectarea unor ținte aeriene

Potrivit MApN, sistemele de supraveghere au identificat, marți, la ora 09:52, un grup de ținte aeriene aflate la aproximativ 20 de kilometri est de Insula Șerpilor, pe teritoriul Ucrainei.

Ca măsură preventivă, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană și dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 10:25 pentru monitorizarea situației.

RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a decis avertizarea populației din nordul județului Tulcea.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 10:29, ca măsură de informare și prevenție.

MApN: Nu au existat încălcări ale spațiului aerian al României

Ministerul Apărării a precizat că, pe întreaga durată a incidentului, nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nici impactul la sol al vreunui vehicul aerian.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 11:05, după ce situația a fost considerată încheiată.

Reprezentanții MApN au transmis că astfel de incidente sunt comunicate în timp real structurilor aliate, iar cooperarea cu partenerii NATO este menținută permanent pentru monitorizarea și gestionarea situațiilor din regiune.

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