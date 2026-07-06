CM 2026: În inferioritate numerică, Anglia rezistă revenirii Mexicului și se califică în sferturi

Anglia a rezistat unei reveniri energice a Mexicului și a obținut o victorie cu 3-2, calificându-se în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.
Rezultatul a pus capăt celui mai lung parcurs al țării co-gazdă la turneu din ultimii 40 de ani, deși englezii au jucat cea mai mare parte a reprizei a doua în 10 oameni, pe Stadionul Azteca.
Jude Bellingham a adus Anglia în avantaj, marcând de două ori în decurs de un minut. Mai întâi a finalizat o centrare a lui Bukayo Saka, apoi a înscris din pasa lui Harry Kane, reducând la tăcere publicul gazdă.
Julian Quinones a redus diferența pentru Mexic înainte de pauză, reacționând cel mai rapid la o minge respinsă în careu și trimițând în forță sub transversală, reaprinzând speranțele co-gazdelor.
Anglia a rămas în inferioritate în repriza a doua, după ce Jarrell Quansah a fost eliminat în urma unei analize VAR.
Totuși, Harry Kane a refăcut avantajul de două goluri al englezilor, transformând un penalty acordat după ce portarul Raul Rangel l-a faultat pe Anthony Gordon.
Raul Jimenez a redus din nou diferența pentru Mexic, tot din penalty, după ce o verificare VAR a confirmat un fault comis de Kane asupra lui Brian Gutierrez.
Meciul a început cu o întârziere de o oră din cauza condițiilor meteo nefavorabile din zona Stadionului Azteca.
Anglia va întâlni Norvegia în sferturile de finală, sâmbătă, la Miami.
Una dintre rarele înfrângeri ale mexicanilor pe Estadio Azteca
Jude Bellingham a reușit o dublă, iar Harry Kane a marcat al șaselea său gol la această Cupă Mondială și a oferit și o pasă decisivă, în victoria Angliei, scor 3-2, în fața Mexicului, într-un duel memorabil din optimile de finală, disputat duminică seară la Mexico City.
Anglia a jucat în inferioritate numerică în ultimele 48 de minute, inclusiv 12 minute de prelungiri, după ce Jarell Quansah a primit cartonaș roșu direct, provocând Mexicului una dintre rarele înfrângeri pe Estadio Azteca.
Anglia va întâlni Norvegia în sferturile de finală, pe 11 iulie, la Miami Gardens, Florida. Norvegia a învins Brazilia cu 2-1 mai devreme, duminică.
Julian Quinones și Raul Jimenez au marcat pentru Mexic, care a ajuns la un bilanț de 70 de victorii, 3 înfrângeri și 17 egaluri pe celebrul stadion, inaugurat în 1966.
Startul meciului a fost amânat cu o oră din cauza furtunilor puternice, însă vremea nu a influențat desfășurarea partidei intense.
Portarul Angliei, Jordan Pickford, a avut trei intervenții, în timp ce omologul său mexican, Raul Rangel, a apărat două șuturi.
Mexicul a avut un avantaj clar la numărul de șuturi, 21-6, și a trimis șase mingi pe poartă, față de cele cinci ale Angliei.
Anglia părea în dificultate după ce a rămas în inferioritate, în timp ce conducea cu 2-1.
Quansah a intrat prin alunecare asupra lui Jesus Gallardo, iar crampoanele sale ridicate l-au lovit pe fundașul mexican în tibia stângă. Faza a fost analizată, iar Quansah a primit cartonaș roșu în minutul 54.
Șase minute mai târziu, Anglia și-a mărit avantajul. Faza a pornit de la o minge lungă care a sărit în careul Mexicului. Anthony Gordon a urmărit balonul, iar portarul Rangel a ieșit și l-a faultat, fiind acordată lovitură de la 11 metri.
Kane s-a așezat la punctul cu var și a trimis un șut puternic cu dreptul în colțul din stânga al porții, ducând scorul la 3-1 pentru Anglia. Kane este acum la un singur gol de liderul clasamentului pentru Gheata de Aur.
La scurt timp, Kane a fost sancționat pentru un picior ridicat, iar Mexicul a primit penalty. Jimenez a executat în minutul 69, apropiindu-se lent de minge înainte de a trimite cu stângul în partea stângă a porții, pentru al treilea său gol la acest turneu.
Anglia a fost pasivă în mare parte din prima repriză, înainte ca Bellingham să marcheze de două ori în 98 de secunde.
Bukayo Saka a pregătit primul gol în minutul 36, după o acțiune frumoasă în zona ofensivă. El a trimis o centrare către Bellingham, care a reluat spectaculos cu capul, din plonjon, în partea stângă a porții, aducând Anglia în avantaj.
Apoi, Mexicul a greșit la mijlocul terenului, iar Anglia a recuperat mingea și a pornit spre poartă. Kane a primit balonul și i-a pasat lui Bellingham, care a înscris cu dreptul, ducând scorul la 2-0 în minutul 38, cu al patrulea său gol la această Cupă Mondială.
Mexicul a răspuns în minutul 42, după o lovitură liberă. Roberto Alvarado a trimis cu stângul spre careu, iar mingea a ricoșat din piciorul englezului Ezri Konsa. Balonul a ajuns direct la Quinones, care a șutat cu dreptul în partea superioară a porții, marcând al patrulea său gol la turneu.
Mai devreme, Mexicul avusese o mare ocazie în minutul 15, dar lovitura de cap a lui Jimenez, din apropiere, a fost respinsă cu mâna stângă de Pickford.