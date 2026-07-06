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Reacție dură a lui Panduru, după ce FIFA a șters cartonașul roșu pentru SUA

Basarab Panduru

Basarab Panduru

Realitatea de Prahova
Scris de Realitatea de Prahova Publicat: 6 iul. 2026, 08:51

Folarin Balogun, internaţional al Statelor Unite ale Americii, va fi eligibil pentru meciul pe care ţara sa îl va disputa în etapa următoare contra Belgiei, a anunţat FIFA.

Decizia este scandaloasă întrucât jucătorul fusese eliminat la ultimul meci, câştigat de americani contra Bosniei după un fault dur asupra unui adversar.

Basarab Panduru spune că prin această decizie, practic, „de acum încolo nu mai există cartonașul roșu”. 

”M-a deranjat foarte tare ce a făcut FIFA. De ce asta?! Că e american şi că îl ajuta? Cred că dacă era Cristiano Ronaldo iar îl ajutau, Messi la fel, dar dacă era din Paraguay lua cinci etape! Pentru Stetele Unite, Balogun este important, a dat goluri şi tot, deci, se explică.

Din momentul de faţă, înseamnă, că toţi care iau roşu în momentul de faţă trebuie fie să fie iertaţi, de ce să nu fie?! Nici nu pot să mă uit la ce fault a făcut şi îl iartă acum... Incredibil.

De acum încolo practic nu mai există cartonaş roşu. Trump zice că o mare înjustiţie?! Vai de capul meu... Să bagi piciorul în halul ăla e mare injustiţie?! E strigător la ce se întâmplă. Belgia tace din gură, vede rezultatul şi după reacţionează”, a răbufnit Panduru la Prima Sport.

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