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Sport· 1 min citire
Gafe monumentale pe Bernabeu. Real Madrid învinge Inter Milano, în ciuda dominării italienilor
Echipa lui Cristi Chivu a fost învinsă
Formația antrenată de Cristian Chivu a plătit scump erorile din defensivă, pierzând meciul de debut din Liga Campionilor în fața echipei lui Jose Mourinho.
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