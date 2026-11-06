Ionuț Radu ratează convocarea la naționala României. Portarul de la Celta Vigo nu va juca în meciurile din noiembrie
Ionuț Radu, portarul echipei naționale
Ionuț Radu nu va fi convocat la naționala României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia. Portarul de la Celta Vigo are probleme medicale.
Naționala României nu se va putea baza pe Ionuț Radu pentru ultimele două partide din Liga Națiunilor. Portarul legitimat la Celta Vigo nu va face parte din lotul pregătit de selecționerul Gică Hagi, absența sa fiind legată de problemele medicale care l-au ținut departe de teren în ultimele săptămâni.
Selecționerul Gică Hagi urmează să anunțe vineri, 6 noiembrie, lista oficială a jucătorilor convocați pentru confruntările cu Polonia și Bosnia și Herțegovina. Printre numele care nu vor apărea pe lista primei reprezentative se numără și cel al lui Ionuț Radu, portarul echipei spaniole Celta Vigo.
Problemele medicale îl țin pe Ionuț Radu departe de echipa națională
Absența goalkeeperului vine după accidentarea suferită la umăr, care l-a împiedicat să participe și la acțiunea echipei naționale din luna octombrie.
Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, investigațiile medicale au evidențiat o leziune la nivelul tendonului umărului. Ionuț Radu a efectuat un examen RMN, iar rezultatele au confirmat că nu era apt pentru a continua să joace.
În precedentele partide ale României din Liga Națiunilor, portarul în vârstă de 29 de ani fusese una dintre variantele preferate de Gică Hagi pentru postul de titular.
Radu a apărat poarta tricolorilor în meciurile cu Suedia, pierdut cu 1-2, și Bosnia și Herțegovina, încheiat cu scorul de 2-4. Ulterior, problemele fizice l-au scos din calculele selecționerului.
În locul său, Otto Hindrich, portarul legitimat la Legia Varșovia, a primit șansa de a evolua pentru prima reprezentativă.
România întâlnește Polonia și Bosnia în ultimele meciuri din Liga Națiunilor
Echipa națională a României mai are de disputat două confruntări în Grupa B4 din Liga Națiunilor, ambele programate în luna noiembrie.
Primul meci va avea loc pe 14 noiembrie, când tricolorii vor primi vizita Poloniei. Trei zile mai târziu, pe 17 noiembrie, România va evolua în deplasare împotriva Bosniei și Herțegovinei. Ambele partide vor începe la ora 21:45.
Situația din grupă este una dificilă pentru reprezentativa României. După primele patru etape, tricolorii au înregistrat numai înfrângeri: 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și Herțegovina, respectiv 0-6 cu Polonia.
În aceste condiții, România nu mai poate termina grupa mai sus de poziția a treia. Rezultatele au consecințe și asupra preliminariilor pentru Campionatul European din 2028, naționala urmând să fie repartizată în urna a treia valorică la tragerea la sorți.
Cine îl poate înlocui pe Ionuț Radu în poarta României
În lipsa portarului de la Celta Vigo, Gică Hagi are la dispoziție mai multe variante pentru postul de goalkeeper.
Otto Hindrich, care evoluează la Legia Varșovia, și Valentin Cojocaru, legitimat la Pogon Szczecin, se află printre jucătorii luați în calcul pentru următoarea acțiune a echipei naționale.
Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, a transmis că selecționerul pregătește un lot mai restrâns pentru ultimele două confruntări din Liga Națiunilor.
Strategia lui Gică Hagi ar urma să urmărească și pregătirea echipei pentru viitoarele preliminarii ale EURO 2028, astfel încât selecția să includă în principal fotbaliștii pe care tehnicianul intenționează să se bazeze pe termen lung.
Lotul oficial al României pentru meciurile din noiembrie va fi anunțat vineri, 6 noiembrie.
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