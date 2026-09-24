Probleme pentru Reghecampf la revenirea în România. U Craiova solicită suspendarea antrenorului FCSB

Laurențiu Reghecampf, prezentat joi ca noul antrenor al FCSB, are în continuare de rezolvat situația financiară cu Universitatea Craiova.
Clubul oltean a solicitat punerea în aplicare a sancțiunii care îl împiedică pe tehnician să activeze în fotbalul românesc până la achitarea datoriei. Cazul urmează să fie analizat de Comisia de Disciplină a FRF.
Datoria care îi poate bloca revenirea în SuperLiga
Litigiul dintre Reghecampf și Universitatea Craiova datează din 2023, când antrenorul a plecat din Bănie pentru a semna cu Al-Tai, deși mai avea contract cu formația olteană.
În urma litigiului, Reghecampf a fost obligat să achite despăgubiri către club. Din suma stabilită inițial, tehnicianul mai are de plătit aproximativ 150.000 de euro, la care se adaugă dobânzi.
În ianuarie 2024, Comisia de Disciplină și Etică a FRF a decis și interzicerea desfășurării activităților legate de fotbal în România până la achitarea datoriei, pentru o perioadă de cel mult doi ani. În perioada în care a fost vizat de această măsură, Reghecampf a lucrat în străinătate.
Universitatea Craiova a cerut executarea sancțiunii
Odată cu revenirea lui Reghecampf în SuperLiga, Universitatea Craiova a făcut demersuri la FRF pentru ca sancțiunea să fie pusă în aplicare.
Potrivit informațiilor prezentate de Digi Sport, clubul a solicitat Comisiei de Disciplină să dispună suspendarea antrenorului până la achitarea integrală a sumei datorate. Cazul ar urma să fie judecat săptămâna viitoare.
De asemenea, informațiile publicate joi indică faptul că oltenii au cerut ca, în cazul în care comisia va considera necesar, contractul lui Reghecampf cu FCSB să nu poată fi înregistrat, iar tehnicianul să nu poată sta pe banca echipei până la stingerea datoriei.
Gigi Becali spune că va achita datoria
Gigi Becali a explicat că intenționează să achite suma restantă către Universitatea Craiova. Patronul FCSB susține că plata va fi făcută odată cu înregistrarea contractului lui Reghecampf și că va prezenta ordinul de plată la comisie.
Între timp, Reghecampf a fost deja prezentat oficial ca antrenor al FCSB, însă situația sa juridico-sportivă trebuie clarificată înainte ca revenirea sa pe banca unei echipe din România să fie complet deblocată.
Federația Română de Fotbal a publicat separat lista cauzelor și sancțiunilor Comisiei de Disciplină din 23 septembrie, însă situația specifică a lui Reghecampf urmează să fie analizată în cadrul procedurii solicitate de Universitatea Craiova.