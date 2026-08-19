Incendiul de lângă rafinăria Lukoil din Ploiești, lichidat. Trei persoane au suferit atacuri de panică - VIDEO

Publicat 19 aug. 2026, 14:00 Actualizat 19 aug. 2026, 14:03 Sursă Realitatea.Net

Incendiul care a izbucnit miercuri la un depozit aflat în apropierea rafinăriei Lukoil din Ploiești a fost lichidat. Flăcările au cuprins o hală pe o suprafață de 1.500 de metri pătrați, iar fumul dens a determinat autoritățile să avertizeze populația prin mesaj RO-ALERT. Trei persoane au suferit atacuri de panică.

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