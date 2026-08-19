Incendiul de lângă rafinăria Lukoil din Ploiești, lichidat. Trei persoane au suferit atacuri de panică - VIDEO

Incendiul care a izbucnit miercuri la un depozit aflat în apropierea rafinăriei Lukoil din Ploiești a fost lichidat. Flăcările au cuprins o hală pe o suprafață de 1.500 de metri pătrați, iar fumul dens a determinat autoritățile să avertizeze populația prin mesaj RO-ALERT. Trei persoane au suferit atacuri de panică.
UPDATE 14.00 - Incendiul care a izbucnit, miercuri, la un depozit aflat în apropierea rafinăriei Lukoil din municipiul Ploiești a fost lichidat, iar trei persoane care au suferit atacuri de panică au primit asistență medicală.
UPDATE 13.00 - Incendiul care a izbucnit, miercuri, la un depozit aflat în apropierea rafinăriei Lukoil din municipiul Ploiești a fost localizat, iar pompierii acționează în continuare pentru lichidarea focului.
"În aceste momente, incendiul a fost localizat. Arderea se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1.500 mp, fiind afectate 1 autotren și 3 autoturisme", au transmis reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.
În interiorul halei sunt depozitați diluanți.
UPDATE 12.10 - Potrivit IGSU, la sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei hale, cu flacără deschisă și degajări mari de fum, pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Din primele informații, în interiorul halei erau depozitați diluanți.
Până la momentul transmiterii acestei știri, nu au fost identificate victime.
Din cauza cantității mari de fum degajate, autoritățile au emis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT.
"Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate nouă autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autospecială de descarcerare, o autocisternă, o ambulanță SMURD și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.
Incendiul a fost între timp localizat. Potrivit celor mai recente informații transmise de IGSU, arderea se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1.500 de metri pătrați, fiind afectate un autotren și trei autoturisme.
Intervenția pompierilor este în continuare în dinamică", mai arată sursa citată.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, incendiul se manifestă la o hală cu o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, fiind înregistrate degajări mari de fum.
Depozitul se află peste drum de Poarta 3 a rafinăriei Lukoil, însă, potrivit ISU Prahova, nu aparține rafinăriei.
Autoritățile au emits un mesaj RO-ALERT pentru informarea și avertizarea populației din zonă cu privire la incendiul și degajările de fum.