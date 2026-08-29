Ce coincidență! Asaltul la Pahonțu, început fix în ziua în care Fritz și-a pierdut mandatul

Publicat 29 aug. 2026, 20:53 Actualizat 29 aug. 2026, 21:12 Sursă Realitatea PLUS

Atacul la Pahonțu nu este nimic altceva decât răzbunarea lui Fritz și a forțelor care îl susțin împotriva președintelui Nicușor Dan, pe care Fritz îl acuză că nu l-a ajutat. Cum ar fi vrut Fritz să fie ajutat? Președintele să blocheze promulgarea modificărilor la Legea ANI…

Distribuie articolul