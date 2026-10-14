27 de percheziții în Prahova, într-un dosar de credite obținute cu acte false. Prejudiciul se apropie de 2 milioane de lei

Publicat 14 oct. 2026, 10:10 Sursă Realitatea.Net

Anchetatorii din Prahova au efectuat, miercuri dimineață, 27 de percheziții într-un dosar de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și înșelăciune. Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 2 milioane de lei. Peste 20 de suspecți urmează să fie duși la audieri, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.

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