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Accident pe DN1A la Izvoarele: doi răniți, unul încarcerat

Accident pe DN1A / IGSU Facebook

Accident pe DN1A / IGSU Facebook

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Scris deStoica Marian
Publicat12 nov. 2026, 15:03
Sursărealitatea.net

Doi oameni au fost răniți într-un accident rutier produs joi, 12 noiembrie, pe DN1A, în localitatea Izvoarele (Prahova), unde un autocamion cu remorcă a intrat în coliziune cu un autoturism.

Una dintre persoanele aflate în mașina particulară a rămas încarcerată. Pompierii au intervenit pentru extragerea acesteia, iar victimă era conștientă la momentul predării echipajelor medicale, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova.

La locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și o ambulanță de terapie intensivă mobilă. A fost solicitată și prezența unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

După evaluarea medicală inițială, ambele victime au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate. Circulația pe DN1A a fost oprită în zona accidentului pentru a permite lucrările de salvare.

Împrejurările exacte producerii impactului nu sunt încă cunoscute, polițiștii urmând să stabilească cauzele prin cercetări.

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