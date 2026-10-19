Alertă RO-ALERT falsă la Câmpina, după o fotografie creată cu AI. Ce au descoperit jandarmii

Jandarmii trimiși în zona indicată au constatat ulterior că nimeni nu văzuse animalul, iar imaginea distribuită pe WhatsApp nu era reală.
O fotografie generată cu inteligența artificială, care ar fi arătat un urs pe o stradă din Câmpina, județul Prahova, a determinat un cetățean să sune la 112 și a dus la transmiterea unui mesaj RO-ALERT, duminică, 18 octombrie 2026.
O fotografie distribuită pe WhatsApp a declanșat alerta
Incidentul a fost semnalat în jurul orei 16:20, după ce o persoană a anunțat prin intermediul numărului de urgență 112 presupusa prezență a unui urs în municipiul Câmpina.
O patrulă de jandarmi s-a deplasat pe strada Alexandru Ioan Cuza pentru a verifica informația. Persoana care făcuse sesizarea le-a prezentat o fotografie primită prin WhatsApp, despre care credea că surprinde animalul în zonă.
În urma verificărilor, autoritățile au stabilit că imaginea fusese creată cu ajutorul inteligenței artificiale și redistribuită de mai multe persoane. Niciuna dintre persoanele contactate nu a putut indica o sursă directă care să confirme prezența ursului.
Mesaj RO-ALERT transmis înainte de confirmarea informației
În urma sesizării, locuitorii din zona indicată au primit o avertizare RO-ALERT privind presupusa prezență a unui urs.
Verificările ulterioare au arătat însă că alerta pornise de la o fotografie falsă. Nu a fost identificată nicio persoană care să fi observat animalul pe stradă, iar informația inițială nu a putut fi confirmată.
Cazul arată cât de repede poate circula o imagine neverificată și cum aceasta poate determina mobilizarea serviciilor de intervenție și transmiterea unor avertizări către populație.
Autoritățile cer prudență în distribuirea imaginilor generate cu AI
Reprezentanții administrației locale au atras atenția că fotografiile create sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale pot părea autentice și pot răspândi informații false.
Cetățenii sunt îndemnați să verifice proveniența imaginilor înainte de a le distribui pe rețelele sociale sau în grupurile de mesagerie, mai ales atunci când acestea prezintă presupuse pericole.
În cazul în care o persoană observă în mod direct un urs sau un alt animal sălbatic într-o zonă locuită, autoritățile recomandă apelarea numărului 112 și comunicarea cât mai exactă a locului și a circumstanțelor în care a fost văzut animalul.
De ce trebuie verificate imaginile înainte de distribuire
Instrumentele de inteligență artificială pot genera imagini realiste, dar care nu corespund unor evenimente petrecute în realitate. Distribuirea lor fără verificare poate provoca panică și poate determina intervenții inutile ale echipajelor de urgență.
În astfel de situații, verificarea sursei originale și confirmarea informației de către autorități sunt esențiale înainte ca o fotografie să fie prezentată drept dovadă a unui incident.