Bani pentru profesori 2026: Ministerul Educației a început plata restanțelor salariale și a titlurilor executorii

Ministerul Educației a început oficial plata diferențelor salariale și a dobânzilor pentru profesorii din învățământul preuniversitar. Conform ordinului emis în februarie 2026, restanțele stabilite prin hotărâri judecătorești intră la plată miercuri.

Doar în luna februarie 2026, autoritățile au virat aproximativ 244 de milioane de lei, sumă ce reprezintă tranșele aferente anului de plată 2025. Această etapă marchează începutul unui efort bugetar semnificativ destinat acoperirii diferențelor salariale câștigate de profesori în instanță.

Odată cu lichidarea obligațiilor pe anul trecut, atenția se mută pe calendarul curent. Începând cu salariile aferente lunii martie, a demarat plata tranșelor corespunzătoare anului 2026, un proces complex care urmează să fie finalizat până la data de 31 decembrie.

Vârful plăților în luna iunie: 35% din restanțe vor fi achitate

Un moment cheie pentru mii de angajați din sistemul preuniversitar este programat în luna iunie. Atunci, profesorii vor primi cea de-a cincea tranșă, reprezentând 35% din totalul diferențelor salariale stabilite prin Ordonanța de Urgență nr. 48/2022. Această plată unică este estimată la circa 326 de milioane de lei, reprezentând cel mai mare procent anual din schema de eșalonare.

Este important de reținut că aceste sume nu sunt acordate arbitrar, ci urmează un algoritm strict de eșalonare pe o perioadă de cinci ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârilor judecătorești:

Anul I: 5% din sumă;

Anul II: 10%;

Anul III: 25%;

Anul IV: 25%;

Anul V: 35%.

De ce primesc profesorii acești bani?

Măsura vizează nu doar diferențele salariale propriu-zise, ci și dobânzile aferente perioadelor de întârziere. Aceste drepturi financiare au fost obținute de cadrele didactice în urma unor procese lungi, generate în principal de interpretările diferite ale legii salarizării sau de aplicarea neuniformă a grilelor de venituri.

Fie că a fost vorba despre salarii plătite incorect, sporuri neacordate la timp sau drepturi salariale înghețate în trecut, instanțele au dat câștig de cauză profesorilor. Deși impactul asupra bugetului de stat este unul considerabil, aceste plăți sunt esențiale pentru repararea inechităților acumulate în ultimii ani în sistemul educațional românesc.