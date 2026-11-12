Bărbat recidivist, condamnat pentru trafic de droguri, arestat preventiv în Prahova pentru comercializarea de substanțe psihoactive

Un bărbat de 39 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în Prahova, cercetat pentru comercializarea ilegală de substanțe cu efecte psihoactive, potrivit anchetatorilor.
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea bărbatului pe 11 noiembrie 2026 pentru 24 de ore. A doua zi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.
Cercetat pentru comercializarea ilegală
Bărbatul este cercetat pentru efectuarea fără drept de operațiuni cu produse despre care știa că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive. Potrivit anchetatorilor, în perioada august – noiembrie 2026, acesta ar fi procurat, deținut, manipulat și vândut diferite cantități de substanțe psihoactive, cerând 100 de lei pe doză.
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Ploiești au documentat activitatea infracțională împreună cu procurorii DIICOT. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Ploiești și al jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.
Recidivist în infracțiuni legate de droguri
La data percheziției efectuate la locuința suspectului, polițiștii au descoperit și ridicat o cantitate de substanță cristalină psihoactivă, dispozitive de stocare a datelor și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă.
Un detaliu important al dosarului este statutul de recidivist al bărbatului. Printr-o sentință a Tribunalului Prahova, rămasă definitivă la 13 ianuarie 2026, acesta a primit o pedeapsă cu închisoarea, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, pentru o perioadă de patru ani.
Condamnarea anterioară a vizat infracțiunile de trafic de droguri de risc și de mare risc, precum și deținerea fără drept a unor astfel de substanțe pentru consum propriu. Potrivit anchetatorilor, la câteva luni de la rămânerea definitivă a condamnării, bărbatul ar fi reluat activitățile ilegale.
Pe parcursul procesului penal, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.