DN1 se închide în Prahova astăzi și mâine. Care este ruta ocolitoare pentru șoferi

DN1 se închide temporar în Prahova pe 20 și 21 octombrie 2026. Află orele restricțiilor și ruta ocolitoare prin Puchenii Moșneni.
Șoferii care circulă pe DN1, între București și Ploiești, trebuie să se pregătească pentru restricții temporare de trafic. Circulația rutieră va fi închisă pe ambele sensuri în zona localității Puchenii Moșneni, județul Prahova, în două intervale, pe 20 și 21 octombrie 2026.
Măsura a fost anunțată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și este necesară pentru montarea unei pasarele pietonale. Pe durata lucrărilor, conducătorii auto vor fi deviați pe o rută alternativă, prin localitate.
Când se închide DN1 în județul Prahova
Potrivit CNAIR, restricțiile de circulație vor fi instituite pe sectorul DN1 cuprins între kilometrii 43+900 și 44+750, în apropierea kilometrului 43+960, pe raza satului Puchenii Moșneni, comuna Puchenii Mari.
Traficul va fi oprit în ambele sensuri în următoarele intervale:
Marți, 20 octombrie 2026: între orele 10:00 și 14:00.
Miercuri, 21 octombrie 2026: între orele 00:00 și 04:00.
Închiderea temporară a drumului național este necesară pentru instalarea unei pasarele pietonale. Intervențiile se vor desfășura în două etape, iar șoferii trebuie să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră temporară.
Care este ruta ocolitoare pentru București – Ploiești
Pentru a evita sectorul închis, conducătorii auto care circulă între București și Ploiești, în ambele direcții, vor putea utiliza traseul alternativ stabilit de autorități.
Ruta ocolitoare este următoarea:
DN1, kilometrul 43+900 – intersecția cu DS 353 – strada Comăneasca – strada Dogari – revenire pe DN1 la kilometrul 44+750, în direcția Ploiești.
Devierea traficului se va face pe străzi locale din zona Puchenii Moșneni. Șoferii sunt sfătuiți să urmărească indicatoarele temporare și să circule cu prudență, în special în apropierea intersecțiilor de pe traseul alternativ.
De ce se închide circulația pe DN1
Restricțiile sunt impuse pentru montarea unei pasarele pietonale în zona kilometrului 43+960, în localitatea Puchenii Moșneni, din județul Prahova.
Lucrările necesită oprirea temporară a traficului pe ambele sensuri, pe sectorul cuprins între kilometrii 43+900 și 44+750. Măsura are rolul de a permite executarea intervențiilor în condiții de siguranță pentru muncitori și participanții la trafic.
Recomandări pentru șoferii care circulă pe DN1
Cei care au programate deplasări pe ruta București–Ploiești sau în sens invers ar trebui să țină cont de intervalele în care traficul va fi oprit.
Pentru a evita întârzierile, șoferii sunt sfătuiți să își planifice din timp călătoria, să ia în calcul ruta ocolitoare și să respecte indicațiile autorităților din teren.
Informațiile privind restricțiile au fost comunicate de CNAIR. Conducătorii auto pot urmări anunțurile oficiale pentru eventuale actualizări privind desfășurarea lucrărilor și reluarea circulației.