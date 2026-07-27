DSU, semnal de alarmă după cele cinci decese prin înec în weekend. Recomandări pentru evitarea tragediilor

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a lansat luni un avertisment asupra pericolelor ascunse în apele neamenajate, după ce, în weekend, patru copii şi un adult şi-au pierdut viaţa în judeţele Covasna, Dolj şi Neamţ. Instituţia recomandă populaţiei să se scalde doar în locuri amenajate, să nu lase copiii nesupravegheaţi şi să evite intrarea în apă după consumul de alcool.
DSU trage un nou semnal de alarmă
„Alte cinci vieţi pierdute în ape. Un nou semnal de alarmă. Lacurile, râurile, bălţile pot părea liniştite, însă ascund pericole care pot deveni fatale în doar câteva clipe. La acest sfârşit de săptămână, patru minori şi un adult şi-au pierdut viaţa în incidente petrecute în mediul acvatic, în judeţele Covasna, Dolj şi Neamţ”, informează, luni, reprezentanţii DSU.
Doi adolescenţi au murit înecaţi într-un lac din Covasna
Vineri, pompierii militari din cadrul ISU Covasna au intervenit pentru căutarea a doi minori despre care exista informaţia că s-ar fi înecat într-un lac de pescuit din localitatea Valea Mică. La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă şi spumă, prevăzută cu barcă, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă SAJ cu medic. În sprijin au intervenit echipaje de scafandri din cadrul ISU Braşov şi ISU Bacău, precum şi un elicopter SMURD aparţinând IGAv al MAI.
În urma operaţiunilor, ambii minori, în vârstă de aproximativ 13 ani, au fost identificaţi şi extraşi din apă, în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor depuse de personalul medical aflat la faţa locului, minorii nu au răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicul de pe elicopterul SMURD a constatat şi declarat decesul acestora.
Un bărbat şi-a pierdut viaţa într-o baltă din Dolj
Tot vineri, pompierii militari din cadrul ISU Dolj au fost solicitaţi să intervină pentru căutarea unei persoane posibil înecate în balta din comuna Caraula. Conform informaţiilor primite, bărbatul intrase în apă pentru a recupera lansetele aflate în baltă, însă, după câteva minute, persoanele aflate în apropiere au constatat că acesta nu mai era la suprafaţă.
La locul evenimentului au fost mobilizate forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului de Pompieri Calafat, cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă, un echipaj de prim ajutor calificat şi o barcă pneumatică. Totodată, au intervenit şi scafandrii din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Craiova.
Persoana a fost găsită şi adusă la mal, unde echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Victima nu a răspuns însă intervenţiei, iar medicul a declarat decesul acesteia.
Doi fraţi au murit în râul Moldova pentru a-și salva sora
Duminică după-amiază, prin apel la 112 a fost semnalat faptul că trei copii s-ar fi înecat în apele râului Moldova. La locul solicitării au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de Pompieri Roman, Detaşamentul de Pompieri Piatra-Neamţ, SVSU Roman, SVSU Horia, SAJ şi IPJ.
Până la sosirea forţelor de intervenţie, o fetiţă de 6-7 ani a fost scoasă din apă de o persoană aflată în zonă. Aceasta a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD TIM, fiind ulterior transportată la spital de un echipaj SAJ.
O femeie, care a suferit un atac de panică, a fost asistată la locul evenimentului de un echipaj SAJ.
Între timp, forţele de intervenţie au desfăşurat operaţiuni de căutare pentru găsirea celor doi copii dispăruţi în apă. Scafandrii i-au localizat şi i-au adus la mal, unde au fost preluaţi de echipajele SMURD TIM şi SAJ, care au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, cei doi băieţi, fraţi în vârstă de 12 şi 15 ani, nu au putut fi salvaţi, iar medicul a declarat decesul acestora.
DSU: Alte cinci persoane au murit săptămâna trecută în râurile Mureş şi Argeş
DSU reaminteşte că săptămâna trecută, în doar câteva zile, alte cinci persoane şi-au pierdut viaţa în apele râurilor Mureş şi Argeş.
Pentru prevenirea unor astfel de tragedii, reprezentanţii instituţiei recomandă populaţiei:
să se scalde doar în locurile special amenajate şi supravegheate;
să nu lase copiii nesupravegheaţi în apă sau în apropierea acesteia;
să nu intre în apă după ce au consumat alcool;
să nu sară în apă de pe poduri, pontoane sau în locuri a căror adâncime nu o cunosc;
să nu se aventureze departe de mal şi să nu îşi supraestimeze capacitatea de a înota;
să evite apropierea de cursurile de apă atunci când nivelul acestora este crescut sau curenţii sunt puternici.
„Dacă observaţi o persoană în pericol, sunaţi imediat la 112 şi evitaţi să vă expuneţi propria viaţă”, mai afirmă reprezentanţii DSU.