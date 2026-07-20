DN1, blocat din nou în Prahova după ploile torențiale. Trafic paralizat la Comarnic și Nistorești, la doar o zi după viitura din Bușteni

Publicat 20 iul. 2026, 17:04 Sursă Realitatea.Net

Drumul Național 1 a fost închis din nou în județul Prahova, pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore, după ce ploile torențiale au provocat acumulări masive de apă pe carosabil. Circulația rutieră a fost afectată în zonele Comarnic și Nistorești, unde echipele de intervenție lucrează pentru evacuarea apei și redeschiderea traficului în condiții de siguranță.

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