DN1, blocat din nou în Prahova după ploile torențiale. Trafic paralizat la Comarnic și Nistorești, la doar o zi după viitura din Bușteni

Drumul Național 1 a fost închis din nou în județul Prahova, pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore, după ce ploile torențiale au provocat acumulări masive de apă pe carosabil. Circulația rutieră a fost afectată în zonele Comarnic și Nistorești, unde echipele de intervenție lucrează pentru evacuarea apei și redeschiderea traficului în condiții de siguranță.
Situația vine la doar o zi după viitura puternică ce a lovit stațiunea Bușteni și a produs pagube importante.
Trafic oprit pe DN1 în două zone din Prahova
Potrivit autorităților, restricțiile de circulație au fost impuse pe sensul de mers Ploiești - Brașov, între kilometrii 99 și 100, în zona localității Nistorești, precum și în dreptul kilometrului 107, în orașul Comarnic.
Cantitățile mari de apă acumulate pe șosea au făcut imposibilă desfășurarea circulației în condiții de siguranță, fiind necesară intervenția echipelor de pompieri și a reprezentanților Secției Drumuri Naționale.
Pompierii au intervenit de urgență pentru evacuarea apei
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a mobilizat echipaje pentru evacuarea apei de pe carosabil și limitarea efectelor produse de ploile abundente.
O parte dintre forțele de intervenție se deplasau către Bușteni pentru continuarea operațiunilor de după viitura de duminică, însă au fost redirecționate cu prioritate către Comarnic, unde noile precipitații au creat probleme majore în trafic.
Salvatorii acționează cu motopompe și utilaje pentru degajarea carosabilului și reluarea circulației cât mai rapid.
Forțe suplimentare trimise în Prahova
Având în vedere amploarea intervențiilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a decis suplimentarea efectivelor din teren.
În sprijinul pompierilor prahoveni au fost trimiși aproximativ 30 de salvatori din cadrul ISU București-Ilfov, Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență și ISU Covasna.
Totodată, au fost mobilizate autocamioane și buldoexcavatoare pentru îndepărtarea aluviunilor și refacerea zonelor afectate de inundații.
Militarii intervin în Bușteni după viitura devastatoare
În paralel cu intervențiile de pe DN1, autoritățile continuă operațiunile de sprijin în stațiunea Bușteni, grav afectată de viitura produsă cu o zi înainte.
La solicitarea administrației locale, 34 de militari din cadrul Batalionului 21 Vânători de Munte din Predeal participă la acțiunile de înlăturare a efectelor produse de inundații și de sprijinire a locuitorilor ale căror gospodării au fost afectate.
Ploile abundente continuă să provoace probleme în Prahova
Fenomenele meteorologice extreme din ultimele zile au pus la grea încercare autoritățile din județul Prahova, unde ploile torențiale au provocat inundații, viituri și blocaje pe principalele artere de circulație.
Autoritățile recomandă șoferilor să urmărească permanent informațiile privind starea drumurilor și să evite deplasările în zonele afectate de precipitațiile abundente până la reluarea circulației în condiții normale.