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Bilanț IGSU: Viituri, inundații și trafic blocat pe DN1 în urma fenomenelor hidrometeorologice din 20 iulie 2026
Foto IGSU
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a prezentat bilanțul intervențiilor desfășurate în data de 20 iulie 2026, în intervalul orar 08:00 – 21:00, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase care au afectat mai multe zone din țară.
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