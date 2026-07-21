Grevă națională în Italia: MAE avertizează românii asupra perturbărilor majore din transportul aerian

Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că marți, pe parcursul întregii zile, va avea loc o grevă la nivel național care va afecta transportul aerian. Autoritățile recomandă pasagerilor să verifice din timp programul zborurilor și să ia legătura cu operatorii aerieni pentru informații actualizate privind eventualele întârzieri sau anulări.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană asupra faptului că la data de 21.07.2026, între orele 00:00 - 23:59, va fi organizată o grevă la nivel național, care va afecta transportul aerian.
În acest context, va fi afectată activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât și prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturi pe întreg teritoriul Republicii Italiene, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene.
MAE recomandă cetățenilor români să verifice direct cu operatorii aerieni starea zborurilor și să urmărească în permanență actualizările comunicate de autoritățile aeroportuare și/sau operatorii aerieni.
Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.
Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență în funcție de regiune:
Consulatul General al României la Roma: +39 345 147 3935;
Consulatul General al României la Milano: +39 366 108 1444;\
Consulatul General al României la Bologna: +39 324 803 5171;
Consulatul General al României la Torino: +39 338 756 8134;
Consulatul General al României la Trieste: +39 340 882 1688;
Consulatul General al României la Bari: +39 334 604 2299;
Consulatul României la Catania: +39 320 965 3137.
Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi, https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/ și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&pcampaignid=web_share ), care oferă informații și sfaturi de călătorie.