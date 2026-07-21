Bilanțul inundațiilor din Prahova: 10 localități afectate de viituri, zeci de gospodării inundate-FOTO

Ploile torențiale din ultimele 24 de ore au provocat inundații în mai multe zone din județul Prahova. 10 localități au fost afectate de acumulările de apă, iar peste 200 de pompieri au fost mobilizați în teren pentru a veni în sprijinul populației și pentru a gestiona situațiile de urgență.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a transmis au fost inundate peste 40 de case, zeci de curți, iar DN 1, între localitățile Breaza de Jos și Comarnic, a fost acoperit de aluviuni și de o alunecare de teren.
Care sunt localitățile afectate
Echipajele au acționat pentru evacuarea apei din locuințe, curți și beciuri și pentru îndepărtarea arborilor prăbușiți și asigurarea condițiilor de siguranță pentru populație, astfel:
Adunați - inundații la 4 case;
Breaza de Jos - inundații la 11 case, 25 de curți și un beci;
Bușteni - inundații la 15 case, 15 curți și 14 beciuri;
Băicoi - un arbore prăbușit;
Comarnic - inundații la 4 case și 6 curți;
Câmpina - 8 arbori prăbușiți;
Măneciu-Pământeni - inundații la 6 case și 6 curți;
Ploiești - inundații la o curte și un beci, precum și un arbore prăbușit;
Păulești - inundații la o casă și o curte;
Scorțeni - inundații la o locuință.
”De asemenea, pe DN 1, între localitățile Breaza de Jos și Comarnic, circulația rutieră a fost blocată ca urmare a acumulării de aluviuni pe carosabil și producerii unei alunecări de teren. În urma acestui eveniment, un autovehicul a fost avariat. Nu au fost înregistrate victime”, precizează ISU.
Intervențiile pompierilor continuă în zonele afectate
Misiunile continuă în teren și marți, fiind concentrate asupra evacuării apei și a aluviunilor din gospodării, degajării căilor de comunicație, monitorizării zonelor cu risc și acordării sprijinului necesar persoanelor afectate.
”Pompierii militari prahoveni, împreună cu colegii veniți în sprijin din alte inspectorate pentru situații de urgență, rămân mobilizați pentru gestionarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice și pentru protejarea vieții, bunurilor și infrastructurii afectate. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova recomandă cetățenilor să respecte măsurile transmise de autorități, să evite deplasările în zonele afectate și să urmărească permanent informările oficiale privind evoluția situației operative”, informează sursa citată.