Potop la Ploiești. Furtuna a înecat orașul în câteva minute, iar mai multe străzi au fost acoperite de apă - VIDEO

Ploaia torențială care s-a abătut asupra municipiului Ploiești a provocat probleme serioase în mai multe cartiere, după ce sistemul de canalizare nu a mai făcut față cantității mari de apă căzute într-un interval scurt de timp. Mai multe artere importante au fost inundate, iar circulația s-a desfășurat cu dificultate.

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