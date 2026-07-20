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Potop la Ploiești. Furtuna a înecat orașul în câteva minute, iar mai multe străzi au fost acoperite de apă - VIDEO

Potop la Ploiești.

Potop la Ploiești.

Realitatea de Prahova
Scris de Realitatea de Prahova Publicat: 20 iul. 2026, 17:38

Ploaia torențială care s-a abătut asupra municipiului Ploiești a provocat probleme serioase în mai multe cartiere, după ce sistemul de canalizare nu a mai făcut față cantității mari de apă căzute într-un interval scurt de timp. Mai multe artere importante au fost inundate, iar circulația s-a desfășurat cu dificultate.

Apa s-a acumulat rapid pe carosabil, transformând unele străzi în adevărate canale și obligând șoferii să înainteze cu mare atenție pentru a evita incidentele.

Mai multe zone importante ale orașului au fost afectate

Printre cele mai afectate puncte din municipiu s-au numărat Bariera București, Gara de Sud și zona Găgeni. În aceste locuri, apa a acoperit carosabilul, iar traversarea intersecțiilor a devenit dificilă.

Conducătorii auto au fost nevoiți să reducă viteza, în timp ce traficul s-a desfășurat cu mari întârzieri pe mai multe artere.

Imaginile surprinse în timpul furtunii arată străzi acoperite de apă și șoferi care au înaintat cu dificultate prin zonele inundate.

Canalizarea nu a mai făcut față

Cantitatea mare de precipitații căzută într-un timp foarte scurt a pus sub presiune rețeaua de canalizare a municipiului. În consecință, apa nu a mai putut fi preluată suficient de repede și s-a revărsat pe carosabil, provocând acumulări importante în mai multe puncte ale orașului.

Județul Prahova rămâne sub cod portocaliu

Fenomenele meteo severe nu s-au încheiat. Județul Prahova se află în continuare sub avertizare cod portocaliu de vreme severă, meteorologii anunțând ploi abundente și intensificări puternice ale vântului.

Avertizarea este valabilă până la ora 22:00, iar autoritățile le recomandă participanților la trafic să circule cu prudență în zonele afectate de acumulările de apă.

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