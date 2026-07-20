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Două orașe din Prahova au rămas fără apă din cauza vijeliei. Pană de curent la stația de pompare

Două orașe din Prahova au rămas fără apă din cauza vijeliei.

Două orașe din Prahova au rămas fără apă din cauza vijeliei.

Realitatea de Prahova
Scris deRealitatea de Prahova
Publicat20 iul. 2026, 18:51
SursăAgerpres

Alimentarea cu apă potabilă a mai multor zone din orașul Breaza și a comunei Adunați va fi întreruptă, luni seară, ca urmare a vijeliei și a întreruperii alimentării cu energie electrică la stația de pompare, a anunțat operatorul local de apă.

'Hidro Prahova SA informează că, din cauza condițiilor meteorologice și a întreruperii alimentării cu energie electrică la Stația de Pompare SP4, furnizarea apei potabile va fi întreruptă începând cu ora 19:30, până în data de 21.07.2026, ora 09:00, cu posibilitate de prelungire', se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a operatorului regional de apă.

Conform sursei citate, vor fi afectați abonații din mai multe zone ale orașului Breaza, precum și din comuna Adunați.

Reluarea furnizării apei se va realiza treptat, după remedierea defecțiunii și repunerea în funcțiune a sistemului de alimentare, se mai arată în anunțul transmis de operatorul Hidro Prahova.

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