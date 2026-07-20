Două orașe din Prahova au rămas fără apă din cauza vijeliei. Pană de curent la stația de pompare

Publicat 20 iul. 2026, 18:51 Sursă Agerpres

Alimentarea cu apă potabilă a mai multor zone din orașul Breaza și a comunei Adunați va fi întreruptă, luni seară, ca urmare a vijeliei și a întreruperii alimentării cu energie electrică la stația de pompare, a anunțat operatorul local de apă.

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