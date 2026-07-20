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Mașină cu 6 pasageri, răsturnată în munți. Au intervenit 4 ambulanțe

Accident rutier

Accident rutier

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat20 iul. 2026, 18:34
SursăRealitatea PLUS

Accident grav în apropierea Cabanei Ciucaș din stațiunea prahoveană Cheia, unde s-a răsturnat o mașină de teren cu șase persoane. Patru dintre pasageri au suferit răni și fracturi. Ceilalți doi au scăpat teferi.

Operațiune de amploare a autorităților

La locul accidentului au intervenit două autospeciale de stingere, patru ambulanțe, o autospecială de primă intervenție și comandă, dar și un echipaj al Serviciului Salvamont.

Din fericire, victimele au fost găsite conștiente, însă prezentau diferite traumatisme și fracturi la nivelul mâinilor și picioarelor.

Potrivit primelor informații, autovehiculul a derapat și a lovit o stâncă în timp ce cobora dinspre cabana Ciucaș.

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