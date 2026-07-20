Mașină cu 6 pasageri, răsturnată în munți. Au intervenit 4 ambulanțe

Publicat 20 iul. 2026, 18:34 Sursă Realitatea PLUS

Accident grav în apropierea Cabanei Ciucaș din stațiunea prahoveană Cheia, unde s-a răsturnat o mașină de teren cu șase persoane. Patru dintre pasageri au suferit răni și fracturi. Ceilalți doi au scăpat teferi.

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