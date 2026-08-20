Legea audiovizualului, între protejarea pluralismului și riscul cenzurii administrative - analiză de Daniel Udrescu

Publicat 20 aug. 2026, 07:43 Sursă realitatea.net

Legea nr. 504/2002 a audiovizualului a fost concepută pentru a proteja interesul public, pluralismul, informarea corectă și responsabilitatea radiodifuzorilor. Aceste obiective sunt legitime într-o societate democratică. Audiovizualul are o influență majoră asupra formării opiniei publice, iar statul poate institui reguli privind protecția minorilor, demnitatea umană, incitarea la ură, verificarea informațiilor și utilizarea licențelor. Problema apare atunci când protejarea pluralismului este transformată într-un instrument prin care o autoritate administrativă stabilește orientarea editorială, tonul discursului public și limitele criticii politice, arată expertul contabil Daniel Udrescu, într-o amplă analiză.

Distribuie articolul