NATO se reunește pe 20 octombrie, la cererea României și Bulgariei, după atacurile cu drone din Marea Neagră

Publicat 18 oct. 2026, 13:10 Sursă realitatea.net

NATO va organiza o reuniune specială pe 20 octombrie, la solicitarea României și Bulgariei, după recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Președintele Nicușor Dan a cerut sprijin militar și echipamente suplimentare pentru protejarea navelor și a litoralului românesc.

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