Poliția din Prahova caută o femeie suspectată de tâlhărie și patru furturi. Victimele sunt persoane în vârstă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 oct. 2026, 17:39

Polițiștii din Ploiești încearcă să identifice o femeie de aproximativ 50 de ani, bănuită că ar fi comis cinci infracțiuni împotriva unor persoane vârstnice.

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