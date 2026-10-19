Poliția din Prahova caută o femeie suspectată de tâlhărie și patru furturi. Victimele sunt persoane în vârstă

Polițiștii din Ploiești încearcă să identifice o femeie de aproximativ 50 de ani, bănuită că ar fi comis cinci infracțiuni împotriva unor persoane vârstnice.
Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi smuls geanta unei femei de 83 de ani, în plină stradă, și ar fi furat bani și bunuri din locuințele altor patru persoane. Poliția face apel la populație pentru identificarea suspectei, a cărei identitate nu a fost încă stabilită.
O bătrână de 83 de ani, jefuită pe stradă
Unul dintre incidente ar fi avut loc pe 14 mai 2026, pe strada Veronica Micle din Ploiești. Femeia căutată este bănuită că s-ar fi apropiat de o localnică în vârstă de 83 de ani și i-ar fi smuls geanta în timp ce aceasta se deplasa pe stradă.
Anchetatorii verifică și alte patru fapte care ar fi fost comise în perioada 16 iunie – 3 august 2026.
Patru locuințe, vizate de furturi
Potrivit cercetărilor, aceeași femeie ar fi pătruns în locuințele a patru persoane în vârstă, de unde ar fi sustras bani și diferite bunuri.
Polițiștii au analizat imaginile înregistrate de camerele de supraveghere din zonele în care s-au produs incidentele. În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că toate cele cinci fapte ar putea fi atribuite aceleiași persoane.
Identitatea femeii nu a fost stabilită până în prezent, iar cercetările continuă pentru clarificarea fiecărui caz.
Poliția cere ajutorul populației
Pentru a o identifica pe femeia bănuită, polițiștii au făcut publice imagini și solicită sprijinul persoanelor care ar putea furniza informații relevante.
Oricine recunoaște persoana din fotografiile distribuite de autorități sau deține informații care pot ajuta ancheta este rugat să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție ori să apeleze numărul unic de urgență 112.
Anchetatorii continuă verificările pentru identificarea femeii și stabilirea răspunderii penale, cu respectarea procedurilor legale.