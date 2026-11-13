Traficul a fost oprit pe ambele sensuri la Azuga după ce un stâlp a ajuns în pericol de prăbușire

Traficul a fost oprit pe DN1, la Azuga, după ce un stâlp înclinat a ajuns să reprezinte un pericol pentru șoferi. Când este estimată reluarea circulației?
Șoferii care circulă pe DN1, pe Valea Prahovei, au întâmpinat probleme vineri dimineață, 13 noiembrie. Traficul rutier a fost oprit complet în zona stațiunii Azuga, județul Prahova, după ce un stâlp înclinat deasupra carosabilului a devenit un pericol pentru participanții la trafic.
Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, măsura a fost luată preventiv, existând riscul ca stâlpul să se prăbușească pe șosea.
DN1, blocat pe ambele sensuri în zona Azuga
Circulația rutieră pe DN1 Ploiești–Brașov a fost întreruptă în ambele direcții de deplasare, în zona stațiunii Azuga.
Reprezentanții Centrului INFOTRAFIC au precizat că stâlpul înclinat se afla deasupra părții carosabile și prezenta pericol de prăbușire. Pentru prevenirea unui posibil incident, polițiștii au decis oprirea completă a traficului.
Situația a afectat ambele sensuri ale unuia dintre cele mai circulate drumuri naționale din România, care asigură legătura între București, Valea Prahovei și Brașov.
Când este estimată reluarea circulației pe DN1
Conform informațiilor comunicate de autorități, traficul pe DN1 în zona Azuga ar urma să fie reluat în condiții normale după ora 08:00.
Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. De asemenea, nu au fost raportate autovehicule avariate.
Șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență la traversarea zonei și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.
Situația traficului pe Valea Prahovei poate suferi modificări în funcție de intervenția autorităților și de îndepărtarea pericolului de pe carosabil.