Trump reaprinde tensiunile în NATO: amenință din nou cu retragerea trupelor americane din Europa

Summitul NATO de la Ankara a debutat într-o atmosferă tensionată, după ce președintele american Donald Trump a reluat criticile la adresa Alianței și a readus în discuție posibilitatea retragerii trupelor americane din Europa.
Liderul de la Casa Albă a declarat că este nemulțumit de modul în care NATO a acționat în contextul conflictului cu Iranul și a sugerat că prezența sa la reuniune s-a datorat, în mare măsură, relației apropiate cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.
Trump: „Am fost foarte dezamăgit de NATO”
La sosirea în capitala Turciei, Donald Trump a fost întâmpinat cu onoruri militare, salve de tun și o ceremonie oficială organizată la Palatul Prezidențial.
„Suntem prieteni, avem o relație grozavă. Există o chimie foarte bună între noi”, a spus Trump despre Recep Tayyip Erdogan.
Referindu-se la Alianța Nord-Atlantică, liderul american a transmis un mesaj critic.
„Vom vedea. Am fost foarte dezamăgit de NATO. Sincer, dacă summitul nu ar fi avut loc în Turcia, unde prietenul meu este, întâmplător, un lider foarte puternic, este posibil să nu fi participat”, a declarat președintele SUA.
Totodată, Trump a lăsat să se înțeleagă că retragerea trupelor americane din Europa rămâne o opțiune aflată pe masa discuțiilor.
NATO încearcă să convingă Washingtonul
În încercarea de a demonstra că statele membre își respectă angajamentele privind apărarea, NATO a prezentat mai multe proiecte militare evaluate la zeci de miliarde de dolari.
Printre acestea se numără achiziția unor drone de supraveghere de mare altitudine produse de compania americană Northrop Grumman, precum și dezvoltarea unei flote de transport strategic bazate pe aeronave Airbus A400M.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat importanța investițiilor în sistemele de informații, supraveghere și recunoaștere, considerate esențiale pentru anticiparea amenințărilor la adresa Alianței.
Zelenski cere noi sisteme de apărare
La summit participă și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care le-a solicitat aliaților sprijin suplimentar pentru consolidarea apărării antiaeriene.
Liderul ucrainean a avertizat că intensificarea atacurilor lansate de Rusia asupra orașelor și infrastructurii face necesară livrarea rapidă a unor noi sisteme de apărare, iar sprijinul NATO rămâne esențial pentru securitatea Ucrainei.