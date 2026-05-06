Vremea azi, 6 mai: temperaturi de vară în țară, dar răcoare pe litoral

Vremea se menține caldă miercuri, 6 mai, în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi care urcă până la 29 de grade în Transilvania. În contrast, pe litoral valorile rămân mult mai scăzute, cu doar 15–16 grade la orele prânzului.

Atmosfera este în general plăcută, cu cer mai mult senin în est și sud-est. Ploile apar rar și doar izolat, în special în zonele montane.

În Dobrogea și Bărăgan, ziua aduce mult soare și un vânt mai activ pe litoral. Temperaturile ajung la aproximativ 22 de grade în Bărăgan, în timp ce la malul mării rămâne mai răcoare.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, valorile termice continuă să crească, iar vremea rămâne predominant frumoasă. Spre după-amiază pot apărea, izolat, câteva averse.

Nordul Moldovei și Bucovina au parte de o zi plăcută, cu soare și temperaturi peste normalul perioadei. Vântul suflă moderat, iar noaptea aduce minime de 7–8 grade.

În Maramureș și nordul Transilvaniei, temperaturile ating chiar 29 de grade, valori mai apropiate de vară. Cerul rămâne senin în mare parte a zilei, însă noaptea pot apărea înnorări și ploi slabe.

Vestul țării se bucură de vreme stabilă și caldă, cu maxime de până la 28 de grade. Spre seară, în Banat și Crișana, cresc șansele pentru ploi slabe, pe arii restrânse.

În Transilvania, dimineața începe cu ceață și temperaturi scăzute în depresiuni, pe alocuri chiar cu brumă. Pe parcursul zilei, vremea se încălzește considerabil, iar maximele ajung la 29 de grade. La munte pot apărea averse izolate.

Oltenia are parte de o zi frumoasă, cu mult soare și temperaturi ridicate, de până la 28 de grade.

Și în sudul țării vremea este bună, cu maxime în jur de 26 de grade. Spre seară, în zonele deluroase, sunt posibile ploi de scurtă durată.

Vremea în București

Capitala are o zi însorită și plăcută, cu vânt slab și temperaturi de aproximativ 26 de grade la amiază. Noaptea aduce câțiva nori, dar fără precipitații, iar minima va fi în jur de 12 grade.

Vremea la munte

În zonele montane, vremea se încălzește și rămâne în general frumoasă. După-amiaza, mai ales în Carpații Meridionali, apar înnorări și averse izolate, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla mai puternic pe creste.